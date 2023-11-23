بعد استشهاد نجله؛ محمد رعد يكشف عما تعلمه من السيد نصرالله

العالم - لبنان

واستشهد عباس محمد رعد مع مقاوم آخر هو سراج شحيمي في غارة اسرائيلية على موقعهما في بلدة بيت ياحون جنوبي لبنان.

وتحدّث الدفاع المدني اللبناني عن سقوط خمسة شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً جنوبي لبنان.

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وقال محمد رعد: مبارك لسيد المقاومة السيد حسن نصرالله الذي علمنا كيف يكون آباء الشهداء؛ صابرين، محتسبين، أقوياء، ثابتين علی هذا النهج الجهادي المقاوم.

وكان النائب رعد قد قال في مقابلة تلفزيونية سابقة إنّ على كتلة الوفاء للمقاومة أن تقدّم شهيداً منها، وأفضل من يقدّم شهيداً هو رئيسها.

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