"حزب الله" يعلن حصيلة خسائر الإحتلال على حدود لبنان خلال 46 يوماً

العالم- فلسطين المحتلة

ونشر الإعلام الحربي الحزب "إنفوغراف"، اليوم الخميس، تضمن حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، خلال 46 يوما.

وحسب الإنفوغراف "نفذ الحزب 275 هجمات على 40 موقع، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، طالت 35 منظومة استخبارات و77 منظومة اتصالات و21 نظام تشويش و47 رادارا".

وتمكن الحزب من تدمير 21 الية عسكرية فضلاً عن استهداف 354 جنديا وسقوطهم ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير 170 كاميرا مراقبة وإسقاط 3 مسيرات.

كما تمكنت قوات الحزب من قصف 5 مستوطنات ونتيجة لعمليات المقاومة تم إخلاء 35 مستوطنة ونزوح 70000 مستوطن إلى الداخل المحتل.

ويوم امس الأربعاء، استهدف حزب الله تجمعا لجنود صهاينة في موقع المالكية بمنطقة الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله إنه استهدف جنودا صهاينة في موقع المالكية بقذائف الهاون وتمكن من تحقيق إصابات مباشرة وذلك في أعقاب سماع دوي صفارات الإنذار في المنطقة.

كما أشار إلى أنه قصف بصواريخ "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة زرعيت، وقصف ثكنتي ميتات ويفتاح وموقعي راميا وبليدا وحقق فيها إصابات مباشرة للصهاينة.