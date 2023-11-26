منظمة الفضاء الإيرانية: 'الكبسولة البيولوجية' على وشك الإطلاق

العالم - ايران

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، ان أحد أهم المجالات في قطاع الفضاء هو الفضاء الحيوي، والذي أوليناه في منظمة الفضاء اهتمامًا جديًا ونعمل على تطوير علوم واكتشافات الفضاء في مجال الفضاء الحيوي؛ وفي هذا السياق، أصبحت "الكبسولة البيولوجية" في أحد مراكز الأبحاث الإيرانية جاهزة للاطلاق بجهود خبراء الفضاء الإيرانيين.

وأضاف: عندما تستطيع دولة ما أن تصنع "كبسولة بيولوجية ذات قدرة على التحكم في مختلف المكونات"، فإنها بذلك تكون قد توصلت إلى قدرة علمية كبيرة وهذا مصدر فخر لإيران الإسلامية.

وتابع، مع ذلك، ينبغي عدم اهمال البحث والتطوير في مجالات أخرى جديدة ومتسارعة، ويجب أن نستمر في العمل في هذا المجال بقوة مضاعفة.