الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة الفضاء الإيرانية: 'الكبسولة البيولوجية' على وشك الإطلاق

منظمة الفضاء الإيرانية: 'الكبسولة البيولوجية' على وشك الإطلاق
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، إننا نعمل على تطوير علوم الفضاء والاكتشافات في مجال الفضاء الحيوي، وأضاف: هناك "كبسولة بيولوجية" في أحد مراكز الأبحاث الإيرانية جاهزة للاطلاق بجهود خبراء الفضاء الإيرانيين.

العالم - ايران

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، ان أحد أهم المجالات في قطاع الفضاء هو الفضاء الحيوي، والذي أوليناه في منظمة الفضاء اهتمامًا جديًا ونعمل على تطوير علوم واكتشافات الفضاء في مجال الفضاء الحيوي؛ وفي هذا السياق، أصبحت "الكبسولة البيولوجية" في أحد مراكز الأبحاث الإيرانية جاهزة للاطلاق بجهود خبراء الفضاء الإيرانيين.

وأضاف: عندما تستطيع دولة ما أن تصنع "كبسولة بيولوجية ذات قدرة على التحكم في مختلف المكونات"، فإنها بذلك تكون قد توصلت إلى قدرة علمية كبيرة وهذا مصدر فخر لإيران الإسلامية.

وتابع، مع ذلك، ينبغي عدم اهمال البحث والتطوير في مجالات أخرى جديدة ومتسارعة، ويجب أن نستمر في العمل في هذا المجال بقوة مضاعفة.

روابط ذات صلة

ايران ستطلق قريبا القمرين الصناعيين "كوثر" و"هدهد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف