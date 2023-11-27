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شاهد.. ماسبب التأخير في وصول الأسری المحررين الی جنين؟

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

ينتظر أهالي مخيم جنين وصول اثنين من الاسری الذين أطلق الاحتلال سراحهما ضمن صفقة تبادل الاسری مع حماس، الا انهما لم يصلا بعد الی المخيم.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان الحواجز العسكرية الاسرائيلية والاحداث التي حدثت في مخيم جنين وايضاً التجريفات الواسعة التي حدثت في شوارع المخيم حالت دون وصول الشابين المحررين محمد حواشين وعبدالله السعدي الی جنين.

واطلق الاحتلال يوم أمس سراح مجدي فريحات وهو ابن عم الشهيد الذي استشهد يوم امس محمد فريحات، اضافة الی شاب اخر من عائلة صبيح من قرية كفر راعي لم يصلا ايضاً حتی الان الی جنين بسبب الحواجز العسكرية والتأخير في الافراج عن الاسری ضمن صفقة تبادل الاسری.

وتوقعت مراسلة العالم الافراج عن اسيرتين من جنين هما عطاف جردات وياسمين شعبان، فهما اخر اسيرتين تبقيا داخل سجون الاحتلال حتی الان.

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