كاميرا قناة العالم تزور الأسيرين المحررين مشعل ويزن بني جابر في عقربا

العالم – خاص بالعالم

أراد الاحتلال أسر ضحكاتهم وسرقة سعادة عائلتهم ل 18عام لكن بعد إمضائهم عامين في سجون الاحتلال ارادت لهم المقاومة الحرية والحياة.

تشارك الصديقين يزن ومشعل بني جابر الحكم الذي يفوق أعمارهم بكثير بتهمة إطلاق نار ، ليخرجوا بصداقة أقوى من السابق خاملين في أذهانهم الكثير من الألم والعذاب المشترك.

اطلقو العنان لأحلامهم واسقطو جدران المستحيل بعدما كانت تصطدم بواقع 16عام محاطة بقضبان السجن وانقذوا ما تبقى من طفولتهم.

تجدد الأمل بتمديد الهدنة الانسانية ليومين أخرين لإخراج مزيد من الأسرى خلال صفقة التبادل ما بين المقاومة الفلسطينيه والكيان الاسرائيلي ليطلقو سراح 20رهينة اسرائيلية مقابل حرية 60من الاسرى الفلسطينيين.

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