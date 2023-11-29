مستوطنة "إسرائيلية" تعلم اولادها تدمير غزة! (فيديو)

العالم - الاحتلال

هذا وقد نشرت وسائل إعلام عبرية قبل أيام أغنية لأطفال "إسرائيليين" يبعثون برسالة تحمل دعوة صريحة للقتل والتدمير وبث الكراهية.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة، 160 شهيدا من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.



يذكر أنه دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ 54 تواليًا، تزامنًا مع سادس أيام التهدئة الإنسانية المؤقتة مع توقف الغارات الجوية، واستمرار تجاوزات الاحتلال بإطلاق زوارقه الحربية قذائف تجاه شاطئ خانيونس ودير البلح، وتسجيل تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعة، مع ترقب الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى في إطار صفقة التبادل الجزئية.

وتنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" والإحتلال فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط توقعات بتمديد الهدنة.