تحالف الفتح: القواعد الامريكية ثكنات قتالية تضر العراق

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وقال الزبيدي، إن "السيادة الأمنية والسياسية لن تتحقق مالم تسعى الحكومة الى تحقيق السيادة الاقتصادية من خلال استحصال أموال بيع النفط مباشرة في المصارف العراقية بدلا من الفيدرالي الأمريكي"، مشيرا الى ان "الحكومة مطالبة بالتحرك نحو انهاء هيمنة واشنطن على العديد من ملفات البلد".

وتابع، ان "تحرك مجلس النواب نحو انهاء التواجد العسكري وما يسمي بـ بالمستشارين العسكريين امر لا بد منه في الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "الولايات المتحدة الامريكية تضغط بملف الدولار او غيره من اجل فرض هذه القواعد العسكرية".

واختتم عضو التحالف حديثه: ان "وجود القواعد العسكرية الامريكية داخل العراق لن يخدم البلد نهائياً"، مضيفا ان "استمرار واشنطن بفرض قواعدها العسكرية وقواتها القتالية وما يسمى بـ المستشارين العسكريين سيسبب العديد من المشاكل للبلد".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، قد دعا في حديث،ان الحكومة الى انهاء خروقات ملف ما يسمى بـ المستشارين العسكريين في القواعد الامريكية، فيما اكد ان تسمية المدربين والمستشارين هي قناع للقوات الأمريكية القتالية في العراق.