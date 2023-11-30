مقتل 3 مستوطنين وإصابات بعملية فدائية في القدس المحتلة

العالم- فلسطين

وأكدت هيئة البث "الإسرائيلية" نقلا عن جهات طبية مقتل 3 مستوطنين وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في العملية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بمقتل مستوطنة ومستوطنين بعد إصابتهما في عملية إطلاق النار بالقدس، إلى جانب إصابة 6 مستوطنين آخرين منهم 3 حالتهم خطيرة.

وذكرت القناة 12 العبرية: أن الإصابات وقعت جراء إطلاق النار تجاههم في محطة للحافلات في مستوطنة راموت في القدس المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو فدائيًّا يطلق النار تجاه المستوطنين قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار تجاهه عند مدخل المستوطنة.

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كما أظهر مقطع فيديو عددًا من المستوطنين وهم ملقون على الأرض بعد إصابتهم برصاص الفدائي في حين تنتشر في المنطقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

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