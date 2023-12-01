الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

العالم- فلسطين

وقال عكرمة صبري"يتوجب على كل مقدسي أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك وإن تيسر له ودخل فله الثواب وإن لم يتمكن من الدخول للصلاة فيصلي حيث يمنع وهذا ما أتينابه سايقا وبالتالي على الجميع أن يتوجه شد الرحال للأقصى".

في نفس السياق افاد مراسل العالم ان الاحتلال يواصل منع المصلين دون سن الستين من الدخول للمسجد الاقصى المبارك وذلك منذ انطلاق معركة طوفان الاقصى.

واضاف مراسلنا ان كل جمعة يكون هناك اقل من 4 الاف مصلي بالمسجد الاقصى المبارك من اصل حدود 250 الف مصلي.

واشار الى انتشار الحواجز بمختلف ارجاء البلدة القديمة ومن ثم لابواب المسجد الاقصى المبارك في الشوارع والطرقات، ووجود مئات من قوات الشرطة وعناصر ما بعرف باسم حرس الحدود تنتشر بمختلف المواقع لمنع وصول المصليين وعدم السماح لهم الافتراش بالطرقات بجانب البلدة القديمة لاداء صلاة الجمعة.

واوضح انه منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى هناك اغلاق كامل للمسجد الاقصى المبارك ليس فقط يوم الجمعة ولكن تزداد الاجراءات اكثر يوم الجمعة.

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