منسق 'حركة مقاطعة الاحتلال' يكشف تكتيكات معاقبة الكيان على جرائمه+فيديو

العالم - ضيف وحوار

وفي حوار مع قناة العالم خلال برنامج"ضيف وحوار"، سيتم بثه لاحقا، قال محمد نواجعة انه منذ اليوم الاول الذي تلى السابع من اكتوبر هناك غرفة عمليات وطوارئ لحركة المقاطعة، وان الحركة كانت تعلم بشكل واضح ان نظام الاستعمار الصهيوني سوف يرتكب مجزرة وجريمة ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وان معالم هذه الجريمة بدأت من خلال نزع الانسانية عن الشعب الفلسطيني.

واضاف نواجعة انه منذ اللحظة الاولى كان هناك ضغط باتجاه استنهاض حركة التضامن التي مرت في مرحلة وحالة من الشلل بسبب ما حدث في 7 أكتوبر وحالة الترهيب التي مرت فيها كل حركات التضامن، وان الاولوية الكبرى كانت في تجاه وقف اطلاق النار والقصف العشوائي وقتل الاطفال والابرياء في قطاع غزة.

واضح انه تم الضغط باتجاه حراك عالمي على مستوى القواعد والنقابات والاتحادات العمالية وكافة الشركاء وحتى افراد واعضاء البرلمان من اجل الضغط على حكومات العالم بعدم التورط في تأييد هذه الجريمة، مشيرا الى انه حتى هذه اللحظة رغم التأييد ولكن هناك تغيير حقيقي وفعلي على مستوى المواقف في العالم الجنوبي والذي يجب ان تكون مواقفه اكثر تقدمية وحدية في مواجهة هذه الجريمة.

واوضح المنسق العام لحركة مقاطعة الكيان BDS على صعيد اخر تم تصعيد حملات المقاطة ضد الشركات العالمية المتورطة والمتواطئة في هذه الجرائم والتي تدعم الاحتلال في جريمته حتى وان كان باشكال مختلفة منها الشكل المعنوي، ومنه ما قامت به عدد من الشركات الامريكية التي تورطت في دعم جيش الاحتلال بشكل مباشر، مبينا ان احد اهم الحملات هو فرض حظر عسكري على الاحتلال والذي بدأت ملامحها تظهر منها وقف شحنات الاسلحة المصدرة للاحتلال من اوروبا وامريكا ومنع تحميلها هذه الشحنات من قبل عمال الموانئ

واكد نواجعة ان هناك مراهنة على كافة اشكال المقاومة وليس فقط على حركة المقاطعة بحد ذاتها ، مبينا ان حركة المقاطعة ملكت شعوب العالم مجموعة من الادوات ليس فقط للتضامن مع الشعب الفلسطيني بل لمشاركته في نضاله وهذا الشكل من النضال يتكامل مع الاشكال الاخرى وبالتالي الرهان على تغير الرأي العام العالمي لان منظومة الاستعمار الاستطيان الاسرائيلي تمتد قوتها من العالم وهي فعليا ضعيفة من الداخل وتأتي قوتها من انظمة استعمارية امبريالية كبرى مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي ككل وبدون هذا الدعم والتاييد في ارتكاب جريمة ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني مكان يمكن ان تحدث، بالاضافة الى تأييد بعض الانظمة العربية الخائنة والمطبعة مع الاحتلال والتأييد يكون على اقل تقدير من خلال الصمت وعدم اتخاذ اجراءات تردع الاحتلال فيما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني . وشدد على ان الرهان يكون على شعوب العالم من اجل تغيير السياسات والسياسات الخارجية لبلدانهم تجاه الشعب الفلسطيني وتحويل هذا التأييد لموقف معادي لجريمة الابادة الجماعية وبالتالي يتلوه عقاب لهذه الجريمة واحد اهم هذه العقوبات هو التكتيك الثالث لحركة المقاطعة هو وقف التسليح وفرض حظر عسكري على منظومة الاستعمار الاستيطاني.

وحول الدول الاكثر تجاوبا مع حركة المقاطعة قال نواجعة ان هناك عددا كبيرا من الدول وان جنوب افريقيا في مقدمة الدول باتخاذ مجموعة من الاجراءات وانها تقدمت بطلب الى محكمة جرائم الحرب للتحقيق في ارتكاب كيان الاحتلال لجريمة الابادة الجماعية مع بنغلاديش وبوليفيا وغيرهما. هذا بالاضافة الى مجموعة من دول العالم الاسلامي مثل ماليزيا بشكل اساسي واندويسيا التي كانت في مسار التطبيع وتنتظر الضوء الاخضر من السعودية، بالاضافة الى الجزائر والكويت من الدول العربية.

وعن مدى تأثير حركة المقاطعة قال ان رئيس تشيلي كان احد نشطاء حركة المقاطعة وعلى الرغم ان المطلوب منه اكثر مما يقوم به، كما عاد الرئيس البرازيلي للحكم وهو جزء من هذا الحراك ومن المناهضين للاستعمار والامبريالية ومن الداعمين للقضية الفلسطينية ، كما تنشط حركة المقاطعة بشكل كبير في جنوب افريقيا كما تمتد لبعض الدول الافريقية ودول امريكيا اللاتينية . ولفت الى ان نشاط حركة المقاطعة الاكبر هو في الولايات المتحدة واوروبا وذلك لان التغيير الحقيقي والعمل على تغير السياسات ولو بشكل جزئي يحدث في اوروبا وامريكا لانه يوجد هناك التحالف الحقيقي والاساسي لدول الاستعمار ونحن بحاجة لتفكيكه.

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