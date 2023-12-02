شاهد.. حشود جماهيرية غاضبة في تعز تندد بتواصل العدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

طوفان بشري من تعز اليمنية إلى غزة وفلسطين يتجدد كل يوم.. "لستم وحدكم"و"قادمون قادمون"و"بالروح وبالدم"، وبكل خيارت المواجهة والاسناد دعما لـ"طوفان الأقصى" وردع تصعيد الكيان الصهيوامريكي على أطفال غزة.

الحشود الجماهيرية الغاضبة في تعز والتي خرجت اليوم بهذه المظاهرة الحاشدة رفعت الإعلام الفلسطينية ورددت هتافات الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وكل الأحرار في العالم وفي مقدمتهم محور المقاومة على مواقفهم الشجاعة في مواجهة العدو في مختلف الساحات والميادين.

كما أعلنوا تفويضهم المطلق لكل خيارات القيادة والقوات المسلحة في اليمن في إتخاذ الواجب إنتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومواجهة تصعيد الكيان الصهيوني، في ظل غياب وتجاهل العالم على جرائم الحرب والإبادة بحق أبناء غزة وكل الأراضي المحتلة.

هو التصعيد في مواجهة التصعيد وإن عدتم عدنا، رسائل تؤكد عليها هذه الحشود من وسط اليمن المطل على البحر الأحمر وباب المندب، والذي بات اليوم أحد أسلحة المواجهة في قطع إمداد الكيان المؤقت، ناهيك عن ماهو أكثر إيلآما للعدو وداعميه في قادم الأيام من يمن القول والفعل قيادة وشعبا.