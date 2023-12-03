الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو وحكومته + صور

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو وحكومته + صور
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

تظاهر الآلاف في كافة أنحاء الكيان الصهيوني يوم السبت، مطالبين بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وتضامنا مع عائلاتهم للأسبوع الثامن على التوالي.

العالم - فلسطین

وبحسب موقع "ynet" العبري، تطالب عائلات 136 رهينة في غزة، بعقد اجتماع مع مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بسبب استئناف القتال في القطاع.

وللمرة الأولى، ينضم لمسيرة تل أبيب، الرهائن المحررون، ومن بينهم يلينا تروبانوف، التي لا يزال ابنها ساشا في الأسر.

في غضون ذلك، تظاهر نحو ألف إسرائيلي في حيفا، من وسط الكرمل حتى مفرق حوريف، وطالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة. وقال أحد المتظاهرين: "حان الوقت للنزول إلى الشوارع والمطالبة بحكومة مسؤولة ومدروسة وملتزمة بأمن مواطنيها، بدلا من حكومة كانت تذكرة دخولها الفساد والسيطرة على تويتر والاستعداد للتضحية بأي شيء من أجل زعيمها".

وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو: "هو المسؤول، هو المذنب، يجب أن يرحل".

روابط ذات صلة

الاحتلال فشل في جميع أهدافه من العدوان على غزة + فيديو

نتنياهو يعاود عدوانه على قطاع غزة من منطلق ضعف

من يرفض الهدنة في غزة وهل سيحقق نتنياهو هدفا بمعاودته العدوان؟

أسير إسرائيلي طالب 'نتنياهو' قبول استعادة جثامين زوجته وطفليه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف