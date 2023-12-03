'حفتر' يلتقي بــ'وفد عسكري روسي رفيع' في بنغازي الليبية

العالم - افريقيا

واستقبل حفتر، يوم أمس، في بنغازي، المسؤول الروسي، وفق بيان "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" عبر موقعها على "فيسبوك".



وسبق أن التقى حفتر مع يفكوروف في بنغازي مرة أخرى في 17 سبتمبر الماضي، وذلك على هامش مشاركة وفد روسي في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة وسواحلها بعد الفيضانات المدمرة، وفقا لموقع "الوسط" الليبي.

وفي ذات الشهر، قام حفتر بزيارة إلى موسكو، أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين روس كبار، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

ويقول مراقبون إن هذه الزيارات المتكررة تأتي ضمن محاولات روسيا لطمأنة حلفاءها في أفريقيا وغيرها، لا سيما ليبيا عقب رحيل مؤسس مجموعات مرتزقة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين في آب/ أغسطس الماضي، وخشية روسيا من انفراط عقد المجموعات، وخسارة نفوذ روسيا في ليبيا.

وينشط عناصر"فاغنر" في ليبيا حاليا ما بين مدينتي سرت (450 كلم شرق طرابلس) و يتمركزون بقاعدة القرضابية الجوية ومينائها البحري، بالإضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية، وتمددوا إلى الجنوب الغربي حيث تمركزوا في قاعدة براك الشاطئ الجوية (700 كلم جنوب طرابلس).