بالفيديو.. مشاهد من استهداف قاعدة الاحتلال الامريكي في سوريا

العالم-العراق

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهدافها قاعدة الجيش الأمريكي في "القرية الخضراء" بالعمق السوري، و"عين الأسد" غرب العراق، بطائرتين مسيّرتين "أصابتا الأهداف بشكل مباشر".

وأشارت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

ويأتي هذان الاستهدافان بعد مضيّ أقل من 24 ساعة على الإعلان عن الاستهداف الذي تحدثت عنه "المقاومة الإسلامية"، وطال قاعدة أمريكية في أربيل، مشيرة إلى تحقيق إصابة مباشرة فيها.