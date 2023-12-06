موقف مشرف من إسبانيا تجاه فلسطين.. فما هو؟

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وأوضح سانشيز في جانب من تصريحاته أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا.



وطالب سانشيز الاتحاد الأوروبي باتخاذ الموقف نفسه الذي اتخذه تجاه الحرب في أوكرانيا، بخصوص الهجمات "الإسرائيلية" على غزة، داعيا قادة دول الاتحاد إلى الامتناع عن سياسة ازدواجية المعايير.

وتابع: "إذا ظل الاتحاد الأوروبي صامتا حيال انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان واحتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية، فإنه سيواجه خطر العزلة في المجتمع الدولي، ويجب على أوروبا مراجعة سياساتها".

هذا وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 16.250 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء “الهدنة الإنسانية المؤقتة” مطلع الشهر الجاري، كما اعتقلت قوات الاحتلال 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.