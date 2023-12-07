الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٨:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس رئيسي يتوجه إلى موسكو

الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي طهران متوجها الى موسكو وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين .

العالم - ايران

وقبل مغادرته طهران قال الرئيسي رئيسي ان الزيارة إلى روسيا تتم لغرض مناقشة القضايا الاقليمية الحساسة وتطوير العلاقات الثنائية .

وتابع قائلا : ان لطهران وموسكو وجهات نظر مشتركة حيال قضايا السلام والاستقرار في المنطقة .

ووصف التقدم المحرز على صعيد التعاون الصناعي والطاقة بالجيد واضاف : أحد محاور مفاوضاتنا سيتركز على تنفيذ مشروع ممر شمال -جنوب.

واستطرد قائلا : وستكون قضية فلسطين إحدى أهم القضايا في مفاوضاتنا حيث يجب وقف القصف في أسرع وقت ممكن، وايصال المساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيسا إيران وكوبا يؤكدان على تشكيل تحالف عالمي لدعم فلسطين

رئيسي: دعم ایران لفلسطين يأتي في إطار مبادئ الدستور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف