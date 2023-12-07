البرغوثي يكشف الاهداف الخفية لعدوان الاحتلال على قطاع غزة +فيديو

العالم - ضيف وحوار

وفي حوار مع قناة العالم خلال برنامج"ضيف وحوار"، قال مصطفى البرغوثي ان ما يجري في قطاع غزة 3 جرائم حرب هي جريمة الابادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي و جريمة العقوبات الجماعية، وهي جرائم تجري بالتوازي ، مشيرا الى انه امر بالغ الخطورة ولم يسبق في التاريخ البشري ،مشيرا الى ما قاله الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش بان عدد الاطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة اكبر من عدد جميع الاطفال الذي قتلوا في كل الحروب في العالم في 3 سنوات الماضية بما في ذلك الحرب في اوكرانيا.

واضاف البرغوثي ان كيان الاحتلال الصهيوني ليس مجرد حكومة احتلال او تميز عنصري او حكومة متطرفة بل هي حكومة فاشية وكل البنيان الصهيوني يسير في اتجاه الفاشية، ويتحدث نوابه في الكنيست انه يجب اخراج الفلسطينيين من فلسطين وليس فقط من غزة بل وكل سكان الضفة الغربية ايضا.

كيان الاحتلال هدفه التطهير العرقي

واكد امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية ان ما يريده كيان الاحتلال هو التطهير العرقي وهدفه لم يتغير منذ اللحظة الاولى للحرب، وان رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو مجرم فاشي وليس فقط وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش، وانما كل حكومة الاحتلال فاشية بكل مكوناتها.

واضاف ان ما يريده نتنياهو كما قال في ثالث يوم للحرب انه يجب ان يرحل كل الفلسطينيين من بيوتهم في غزة، بالاضافة الى قال مستشاره العسكري ريتشاد هيكد واصبح عنوان رئيسي في صحيفة "يدعوت احرنوت" العبرية حينها انه يجب على كل فلسطيني في غزة ان يغادر الى مصر، لافتا الى انهكان من اول من نبه الى ذلك وعندها انتبهت الحكومة المصرية الى هذا الامر اصدرت موقفها الحازم ضد هذا الشيء لكن الضغط مستمر، وهم يريدون ارسال 1.9 مليون نسمة من اصل 2.3 مليون مواطن في قطاع غزة الى منطقة رفح .

واشار الى انه سيتم افشال هذا الامر بكل الوسائل ، وانه لولا بطولة وصمود الشعب الفلسطيني لرحلوا منذ زمن بعيد، مضيفا ان كيان الاحتلال منظومة تريد ان تحقق الانتقام حيث شبعوا المتسوطنين الصهاينة بأكاذيب نفاها الاعلام الامريكي ومع ذلك يكررون الاكاذيب عن جرائم الاغتصاب وقطع رؤوس الاطفال ، وشحنوا الشارع الاسرائيلي ولذلك يريد الانتقام من اهل غزة بالقتل والدمار و ينتقم من الاسرى بالتعذيب حيث يستشهد بعضهم في السجن، بالاضافة الى ما يجري في الضفة الغربية. مبينا ان ما يحدث هو توحش كامل ولا يقل عن السلوك الذي سلكته النازية في المانيا.

وحول ما يريده كيان الاحتلال من مساحة الارض في قطاع غزة ، اوضح البرغوثي انه لن يرحل الفلسطينيين بسبب قدرة الشعب الفلسطيني، ولكن ما يريده نتنياهو اخراج كل سكان غزة وتسويه القطاع بالارض وضمه للكيان الاسرائيلي. مشيرا الى ان نتنياهو رفع خارطة الكيان الاسرائيلي في الامم المتحدة امام كل العالم للشرق الاوسط الجديد قبل الحرب باسبوعين وقال انها الخريطة الجديدة التي سيرسمها للـ 50 سنة القادمة ، واظهر في الدول المطبعة معه والتي تريد ان تطبع معه باللون الاخضر ، فيما اظهر كيان الاحتلال باللون الازرق وكانت خارطة الكيان تضم كل الجولان المحتل وكل الضفة الغربية وكل قطاع غزة في الوقت الذي ادعوا فيه انهم انسحبوا من قطاع غزة ويتم قصفهم بالصواريخ ، اذا خطته هي الضم الكامل.

ولفت الى ان كيان الاحتلال يفكر انه اذا عجز عن تهجير كل سكان قطاع غزة ، فهو يريد شمال غزة ومدينة غزة ويجعلها غير قابلة للحياة ويسويها بالارض ويقول انها منطقة امنية.

امريكا تملك القدرة على ايقاف عدوان الاحتلال لكنها لا تملك الرغبة

وحول المواقف الغربية قال البرغوثي ان امريكا تقف كليا مع كيان الاحتلال وان وزير الخارجية الامريكي بلينكن اعطى لهم الضوء الاخضر، مشيرا الى ان الولايات المتحدة لو ارادت تستيطع ان تجبر كيان الاحتلال على ادخال 1000 شاحنة مساعدات في اليوم او ان تجبره على وقف العدوان لكنها لا تريد.

وذكر بما قالته جولدا مائير عام 73 عندما جاء كسينجر انذاك واخبرها بوقف القتال وكتبت جملة مشهورة لها وهي ما اصغرنا امام الكبار وما اضعفنا امام الاقوياء، وهو ما يدلل على انه اذا كان هناك رغبة حقيقة لامريكا لاستطاعت ايقاف كيان الاحتلال، مشيرا الى ان اللوبي الصهيوني لها قوة وتكمن قوته في انه يلعب بنتائج الانتخابات الامريكية وهو قوة منظمة تضم 44 منظمة يهودية ولهم مجلس يجمعهم في الولايات المتحدة من الاطفال والاشبال وحتى رجال الاعمال الكبار كله منظم .

المزيد بالفيديو المرفق..