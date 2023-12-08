هتافات مساندة للمقاومة خلال تشييع شهداء مخيم الفارعة الستة

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"انطلق موكب التشييع من المشفى التركي الحكومي في طوباس بمسيرة راجلة حاشدة جابت شوراع المدينة، ثم انطلقت بموكب مركابات إلى مخيم الفارعة، حيث تم إلقاء نظرة الوداع على الشهداء في ملعب الفارعة وفي منازل ذويهم.

ووسط التكبيرات؛ هتفت الجماهير الحاشدة للمقاومة وقادتها ولقائد كتائب القسام محمد الضيف والنخالة والسنوار وهتافات لغزة وصمودها، داعية كذلك لتصعيد المقاومة والمواجهة والتصدي لجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وغزة.

واستشهد شبان الستة صباح اليوم الجعة باندلاع اشتباكات ومواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

والشهداء هم عامر باسم صبح، وماهر عبدالله جوابرة، وعماد نهاد خالد جوابرة، وثائر عبدالله شاهين، وقاسم محمد ابو خيزران، و الشهيد السادس هو المقاوم المشتبك براء الأمير من مخيم عسكر في نابلس

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال للمخيم، واندلعت على إثره اشتباكات عنيفة بين الشبان المقاوم وقوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

وأعاق جنود الاحتلال مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وحاولوا منعها من الدخول للمخيم والوصول إلى المصابين.