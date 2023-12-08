قصف صهيوني اغتال أحد أهم أصوات غزة إلى العالم

العالم _ فلسطين

وقد كان الراحل رفعت العرعير، أحد قادة جيل من الكتاب الغزاويين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنجليزية لرواية قصصهم، وكان أحد مؤسسي مشروع "نحن لسنا أرقاما" الذي جمع مؤلفين من غزة بـ"مرشدين" في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنجليزية.

ودرس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث شرح أعمال شكسبير وتوماس وايت وجون دون ويلفريد أوين وغيرهم، وقام بتحرير كتابي "غزة لا تصمت" و"غزة تكتب مرة أخرى".

ويذكر بان في عام 2021 كتب لصحيفة نيويورك تايمز أنه يجد نفسه تنازعه بين الرغبة في إخراج عائلته إلى الخارج بسبب الصواريخ والشظايا والحطام المتساقط، وبين البقاء في المنزل؛حيث كتب لصحيفة آنذاك : "لنكون عرضة لقصف الطائرات الإسرائيلية، الأميركية الصنع، وفي النهاية بقينا في المنزل.. على الأقل سنموت معا".