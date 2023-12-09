جيش الإحتلال يعلن حصيلة جديدة لجنوده القتلى منذ 7 اكتوبر

العالم - فلسطین

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 425 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

كما ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في المعارك مع الفصائل الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 قتيلا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم السبت، بأن الجيش سمح بنشر أسماء 5 جنود سقطوا في المعارك بقطاع غزة، وهم الرقيب أول لياف عطية (25 عاما)، والرقيب أول عمري بن شاحار (25 عاما)، والرقيب ماؤور كوهين إيزنكوت (19 عاما)، والرقيب يوناتان دين حاييم (25 عاما)، وقد قتلوا جميعا في معركة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى الرقيب حاييم مئير إيدن 20 عاما، الذي توفي متأثرا بجراحه اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة في 7 أكتوبر.

ويظهر ضمن القتلى اليوم، اسم ابن شقيقة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي إيزنكوت الذي قتل نجله أمس الأول في معارك شمالي قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 15 جنديا بجراح خطيرة، معظمهم شمالي قطاع غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، بأن مقاتلي الفصائل الفلسطينية نصبوا كمينا هاجموا فيه قواته أثناء مرورها عبر طريق رئيسي في منطقة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.