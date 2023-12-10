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'إسرائيل' تبلغ أمريكا وأوروبا بقرار اتخذته ضد أنصار الله!

'إسرائيل' تبلغ أمريكا وأوروبا بقرار اتخذته ضد أنصار الله!
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بأنه إذا لم يتخذ قرار ضد هجمات "أنصار الله" اليمنية على السفن في البحر الأحمر، فإنها ستتحرك عسكريا إزاء ذلك.

العالم- فلسطين المحتلة

وحسبما أفادت القناة الـ 12 العبرية، أمس السبت، أضاف هنغبي أن هذا الموقف نقله رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وأوضح أن نتنياهو، أبلغ بايدن وشولتس بأن "إسرائيل تمنح اوروبا وامريكا بعض الوقت لتنظيم صفوفه من أجل منع ذلك.

وأشار هنغبي إلى أن نتنياهو أكد لهم أنه إذا لم يكن هناك قرار حول ذلك، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا تجاه هذا الأمر.

وكانت حركة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت السبت أنها ستمنع جميع السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء.

وحذرت في بيان جميع السفن والشركات من التعاملِ مع الموانيء الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستصبح هدفا مشروعا لها إذا لم يتحقق ذلك.

وأضافت أن ذلك يأتي نتيجة لاستمرار الكيان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار في غزة.

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