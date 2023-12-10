مَنْ السيدة التي نصرت الفلسطينيين في الامم المتحدة؟

واضاف المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين عمار الدويك لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": نحن قاطعناه (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان) ولم نقاطع المحكمة، لاسباب واضحة اولا لان زيارته اعتبرناها زيارة مشبوهة، لم يأت لزيارة فلسطين وانما جاء كما قال لزيارة ضحايا اسرائيليين، وسبق ان التقى بعائلات اسرائيلية في لاهاي قبل زيارته بأسبوع.

واضاف الدويك: ان الضحايا الفلسطينيين ومنذ توليه المنصب ومن خلال محاميهم ومؤسسات حقوقية طلبوا لقاءه مرارا ولم يستجب لأي طلب لهم، وانما التقى الاسرائيليين وجاء الى تل ابيب رغم انها ليست طرفا في ميثاق روما ولا تعترف بولاية المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين.

وتابع يقول: كما وضعت اسرائيل شروطا على زيارة كريم خان، ولما علمنا بانه وافق على ذلك رفضنا زيارته لانه فقد استقلاله، وان هذه الزيارة ليست زيارة لفلسطين وانما هي زيارة وفقا لاجندة اسرائيلية.

واعتبر المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين عمار الدويك ان مدعي المحكمة يجب ان يكون الى جانب الضحايا وليس محايدا، موضحاً ان المدعي العام له دور مهم جدا في المحكمة الجنائية الدولية ويسمى حارس بوابتها، وهو الذي يحدد ما هي القضايا التي ستصل الى المحكمة.

واتهم الدويك المدعي العام بانه وضع اهمال القضية الفلسطينية في المحكمة على اجندته منذ توليه هذا المنصب بدعوى انها لم تحل للمحكمة من قبل مجلس الامن، لكنه في الملف الاوكراني تراجع عن ذلك وتولى الملف الاوكراني.

واشار الى انه بعد 7 اكتوبر والعدوان الاسرائيلي على غزة والجرائم التي ارتكبها اصبحت هناك ضغوطا كبيرة على المحكمة بقيادة جنوب افريقيا والبرازيل للتحقيق في جرائم الاحتلال في القطاع، موضحا ان المدعي العام جاء الى معبر رفح بعد 21 يوما من العدوان، واصدر تصريحات بعضها مهم وبعضها مثير للقلق، لانه اتهم المقاومة بارتكاب جرائم حرب، فيما تحفظ على الجرائم الاسرائيلية ودعا الى عدم استباق التحقيقات.

وتابع ان كريم خان ركز على عنف المستوطنين لكنه لم يركز على الاستيطان الذي يعتبر بحد ذاته جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب، وهناك ملف محال له على طاولته، معتبرا ان الكثير من المؤسسات الحقوقية في العالم ترى ان كريم خان اساء للمحكمة وسيضر في حال استمراره بمصداقيتها ومكانتها.

ودعا المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين عمار الدويك الى التركيز فلسطينيا على مسار المحاسبة والمسائلة على جرائم الحرب والاستمرار في ذلك، مشددا على ان المحكمة الجنائية الدولية لها الولاية على جرائم الحرب التي ترتكب في غزة والضفة الغربية والقدس، خاصة ان الاحتلال لا احد يحاسبه على جرائمه وهو يستمر فيها.

واكد الدويك ان المجازر الفلسطينية هي تذكير صارخ للعالم بانه مازال بعيدا جدا عن الامتثال لمبادئ حقوق الانسان، وما يجري من ابادة جماعية ومجازر بحق الفلسطينيين جعلت الكثير يشكك في كل ما يتعلق بحقوق الانسان.

واعتبر ان منظومة حقوق الانسان ضعيفة جدا ولا تستطيع توفير الحماية الحقيقية للمدنيين والفئات الضعيفة، وتخضع للتسييس والانتقائية كما نرى ما يجري في فلسطين، حيث ان الدول التي ترفع شعار حقوق الانسان على مدار سنوات تنكرت للمبادئة التي تتشدق بها، بينما استخدمت القانون الدولي وحقوق الانسان بشكل مختلف في حالات مثل الازمة الاوكرانية.

وشدد على ان مبادئ حقوق الانسان هي مبادئ اسلامية وعربية في الاساس ويجب ان نستخدمها لفضحهم واظهار تخاذلهم وتواطؤهم ومعاييرهم المزدوجة، محذرا من ان بعض الانظمة تحاول استغلال ما يجري من جرائم في قطاع غزة لنزع الشرعية عن مبادئ حقوق الانسان على حساب شعوبها.

واتهم الدويك اطرافا في الامم المتحدة بانها مسيسة ومتصهينة وترفض اصدار موقف من الابادة الجماعية التي تجري في قطاع غزة، رغم انها احتفلت يوم الاثنين الماضي بالذكرى الخامسة والسبعين لاصدار اتفاقية الابادة الجماعية، وقد طلبت الدول العربية والاسلامية من المسؤولة الاممية عن ذلك اصدار تحذير من الابادة في غزة لكنها رفضت ذلك.

واشاد بدور وشجاعة المقررة الخاصة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيز، في اتخاذ مواقف مبدئية وشجاعة ازاء كل ما جرى منذ بداية العدوان الاسرائيلي التي تتعرض بالطبع لضغوط من قبل المجموعات المؤيدة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

واكد الدويك انه لا يمكن وصف ما يجري في قطاع غزة الا بجريمة ابادة مكتملة الاركان، حسب ميثاق الابادة الجماعية الموقعة منذ عام 1948.

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