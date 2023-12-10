الجيش الصهيوني يرد على الاحتجاجات على صور المحتجزين العراة

العالم- الاحتلال

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس الماضي لقطات لرجال مجردين من ملابسهم باستثناء تلك الداخلية، وتم تداول تلك الصور ومقاطع الفيديو بشكل واسع من قبل لتثير الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر في إحدى اللقطات ذراع جندي في المقدمة وكأن أحد أفراد الجيش الإسرائيلي قام بتصويرها. وفي مقطع ثان تظهر مجموعة من الرجال معصوبي الأعين يجلسون وأيديهم مقيدة من الخلف، بينما يراقبهم جنود إسرائيليون.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "كثيرا ما يجرد أشخاصا من ملابسهم في حال كانوا يشكلون تهديدا" وفق قوله، مضيفا في بيان إن قواته كانت في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة في ذلك الوقت وأنه يجري اعتقال واستجواب أفراد زعم أنهم يشتبه في تورطهم في"نشاط إرهابي" على حدقوله.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه يقوم "بإطلاق سراح الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية"، مشيرا إلى أن معاملته للمعتقلين تتم وفقا لقواعد القانون الدولي وأضاف "في كثير من الأحيان يكون من الضروري على المشتبه فيهم الإرهابيون خلع ملابسهم حتى يتسنى تفتيشها والتأكد من أنهم لا يخفون سترات ناسفة أو غيرها من الأسلحة"حسب تعبيره.

من جهتها، قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن الرجال ليسوا من عناصرها وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن "ادعاءات الاحتلال أنهم من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع".

وأضاف "أنّ عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عزل في غزة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة".