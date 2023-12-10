شاهد..جندي اسرائيلي يدخل في معركة مع ألعاب الأطفال!

العالم- فلسطين

ففي أحدث الفيديوهات التي وصفت بالمستفزة، ظهر جندي إسرائيلي مقتحماً أحد محال الألعاب في مخيم جباليا بقطاع غزة، بعد أن اجتاحته القوات الإسرائيلية.

وبدا الجندي فرحاً مبتهجاً يسخر من الفلسطينيين، وراح يحطم كل ما وقعت عليه يداه في المتجر الصغير.

كما راح يرمي الأغراض التي بقيت صامدة على الرفوف، ويحطم ما ظل منها سالماً، وهو يضحك متباهياً فخوراً.

فيما انهالت الانتقادات على هذا التصرف المستفز، وأعرب آلاف المعلقين على منصة إكس عن امتعاضهم من الفيديو.

ومنذ اندلاع الحرب الدامية في غزة، يوم السابع من أكتوبر الماضي، انتشرت العديد من المشاهد التي وصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.