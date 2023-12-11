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الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة

الرئيس الايراني: اميركا أهم داعم في قتل نساء وأطفال غزة
الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن اميركا الداعم الأهم في قتل نساء وأطفال غزة.

العالم - ايران

جاء ذلك في منشور لرئيسي على شبكات التواصل الاجتماعي الاحد، تعليقا على إستخدام اميركا حق النقض ضد مشروع قرار بمجلس الامن الدولي تقدمت به دولة الامارات الجمعة الماضية، حيث حظى المشروع بموافقة 13 دولة غير أن الفيتو الاميركي أسقطه.

وكتب رئيسي في المنشور، أن اميركا أثبتت أنها أهم داعم بالقتل البشع لنساء وأطفال غزة الأبرياء.

وأشار أن رغم أن العالم يطالب بوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين، أثبتت أميركا عبر استخدامها الفيتو بمجلس الأمن بأنها الجذر الأساس لهذه الحرب والجرائم وهي وقود آلة القتل الجماعي الاسرائيلية.

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