معرض أوراسيا في طهران.. خطوة نحو آفاق جديدة

العالم _ مراسلون

معرض أوراسيا بدورته الثانية يقام تحت رعاية منظمة تنمية التجارة بحضور مسؤلي الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا، وبعض الدول الاعضاء في شنغهاي، ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي على أرض معرض طهران الدولي.

وقال مستشار رئيس الجمهورية وأمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة حجت الله عبدالملكي: نحن نعمل على عقد اتفاقيات تعاون مع 21 دولة وأحد بنود الاتفاقية هو الاستثمار بالمناطق الحرة المشتركة مع دول الجوار وكذلك المناطق الحرة في الدول الصديقة ومن هذه الدول العراق ودول الخليج الفارسي وسوريا وروسيا وتركيا وباكستان وغيرها من الدول وقد وصلنا الى مراحل متقدمة من التفاهم، وبذلك يتم تحقيق اقتصاد افضل للجميع.

وقال المدير التنفيذي لشركة تاغراس هولدينغ من تتارستان لينار نازي بوف: شركتنا مختصة بالتنقيب عن آبار النفط وحفرها وكذلك تصنيع الآلات الخاصة بذلك، كما أنّ شركتنا تتألف من 8 أقسام، قسمان منها يشاركان في هذا المعرض للمرة الأولى ونحن سعيدون بذلك ونأمل ألّا تكون الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحضور المكثف للمناطق التجارية والصناعية الحرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في 'المعرض الأوراسي التخصصي الثاني' نظّمت أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة في إيران حفلا للاحتفاء بكبار مستثمري ومصدّري المناطق الحرة والكشف عن 1000 استثمار في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة'.

وقال رئيس مجلس الإدارة ومدير منفذ امير مقدم: غرفتنا مختصة في تشابهار وهي منطقة حرة، وموقعها على المحيط يجعل منها مكاناً تجارياً ضخماً وصلة وصل جيّدة مع الدول الأخرى لذلك فهي تحقّق ارتباطاً اقتصادياً جيداً للجميع وكذلك تساعد في انتقال الثقافات بين الدول.

مجموعة واسعة من الاجنحة الايرانية والخارجية تتألق على أرض المعرض، تتضمّن المجالات الصناعية والتعدينية والزراعية.

تتمتع ايران بتجربة فريدة من النشاطات وسط الحظر الجائر مما ولد ظروف جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة للارتقاء بمستقبل مشرق.