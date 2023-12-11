د. حسن البنا: انها حرب الاستقلال الثانية لـ'إسرائيل'

العالم - خاص بالعالم

وقال د. حسن البنا في حديث لقناة العالم:"فليكف الاعلام العربي من تسمية العدوان، بغزو غزة، فإنها حرب الاستقلال الثانية لاسرائيل، والقضية اعظم من غزة، انهم يبحثون عن الاستيلاء علی القدس والضفة وغزة وكل فلسطين لكي يكون هناك مقر يهودي في المنطقة".

وأكد البنا ان الغرب وكيان الاحتلال يحاول تمرير هذه المؤامرة عن طريق تخويف القادة والحكومات العربية، مشيراً الی اتصالات حميدتي والبرهان من السودان برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو واتصالات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنتنياهو من أجل حمايته واتصالات بن زايد وبن سلمان والاكراد بنتنياهو.

وبيّن ان البنك الدولي والاموال الاميركي تم توظيفها لتمرير خطط كيان الاحتلال الاسرائيلي من خلال ترغيب مصر بقبول تهجير الفلسطينيين الی سيناء مقابل اعفاء مصر من مليار و 300 مليون دولار من ديونها وايضاً اقترحوا الغاء الديون الاردنية مقابل توطين نسبة من الفلسطينيين.

وأشار البنا الی الحصار الاقتصادي المفروض علی العراق ولبنان، مؤكداً انه يأتي ضمن سياسة الضغط علی معارضي سياسات كيان الاحتلال في المنطقة.