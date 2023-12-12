بالفيديو.. ردود فعل الشعب الايراني على استمرار مجازر الابادة في غزة

العالم - مراسلون

نجاح المقاومة الفلسطينية، في السابع من أكتوبر الماضي، في اختراق كل المنظومات الدفاعية لـ"إسرائيل"، والتوغل داخل مستوطنات غلاف غزة، وقتل وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال، في ملحمة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شكل ضربة قاسية لأسطورة الجيش الذي لا يقهر، ومرغ هيبته التي استأسد بها في المنطقة لعقود؛ لذا فقد رد بكل هذه العشوائية والدموية. لكن مقاومة الشعب الفلسطيني أمام الإجرام الصهيوني اثارت الإعجاب في تلك الأيام .



وقال مواطن ايراني "إن الدماء الغالية لأهالي غزة وخاصة في الشهرين الأخيرين، تروي سفينة المقاومة. وكلنا نشهد تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن لتحرير اراضيهم من يد الصهاينة ونسأل الله أن ينصر الشعب الفلسطيني ومن المؤكد أن الظالمين سوف يعاقبون على أفعالهم وأن دمار وزوال "إسرائيل" قريب جدا".

فيما قالت مواطنة إيرانية "نريد لهذه الحرب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن، لأن الكثير من الأطفال والنساء والأبرياء قتلوا فيها ولا ينبغي للدول الأخرى أن تظل صامتة وعليها أن ترفع أصواتها بأي شكل من الأشكال وأن تقف وتدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته والتي قاومت ووقفت امام الكيان الصهيوني".

المقاومة الفلسطينية والعملية البطولية التي نفذتها ضد الاحتلال شهدت ردود افعال عالمية دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني وايضا لدى الشعب الايراني الذي اكد على أن هذه العملية دلت على الثقة بالنفس لدى الفلسطينيين الذين استخدموا عنصر المفاجأة وأساليب مشتركة أخرى في مواجهة "إسرائيل" المحتلة .

واعتبر مواطن إيراني ان "ما نشهده في غزة اليوم هو عمق الجريمة منها قتل الأطفال والإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد شعب غزة. وبكل وقاحة، فإن هذا الكيان لا يعطي ردا لأحد. وبالتأكيد فإن النصر للشعب الفلسطيني المقاوم وسنشهد ذلك اليوم".

هذا ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى والتي تبعها العدوان الصهيوني الغاشم تم التأكيد على ضرورة إنهاء أعمال العنف التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والمواطنين الفلسطينيين العزل.

الشعب الإيراني ومنذ انتصار ثورته دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، موقف أصبح من الثوابت عند الايرانيين حكومة وشعبا حتى تحرير القدس من براثن الاحتلال.