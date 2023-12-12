الدمار في قطاع غزة يفوق ما تعرضت له المدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية

العالم - خاص العالم

حجم الدمار في قطاع غزة يفوق ما تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية هكذا وصف مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل الوضع في قطاع غزة طارحا علامة استفهام كبري امام المواقف الاوربية التي تشرع المجازر الاسرائيلية بحق الابرياء في قطاع غزة تحت ذريعة الحق في الدفاع عن نفسها.

القصف العنيف الاسرائيلي على قطاع غزة يتواصل دون توقف لليوم السابع والستين ليدمر ما تبقى من مستشفيات ومدارس ومراكز الايواء وبنى تحتية انتقاما لفشل جيش الاحتلال في ردع المقاومة واجتثاثها رغم خسائره الهائلة في الارواح والعتاد.

فقد تجاوزت اعداد شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة عتبة ثمانية عشر الف شهيد فيما ارتفع عدد الى المصابين الى حوالي خمسين الف منذ بعدء العدوان في السابع من اكتوبر الماضي.

تسعة عشرة مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال في الاحياء السكنية واماكن الايواء في كافة المناطق بما فيها المناطق الذي يدعي أنها آمنة حسب ما قال اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

وحذر القدرة من أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة كارثي ولا يطاق والطواقم الطبية فقدت السيطرة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى وقلة الإمكانيات العلاجية والسريرية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنّ عددا من الشهداء بينهم ستة أطفال ارتقوا جراء قصف عدة منازل في رفح جنوبي قطاع غزة. فيما استشهد اخرون بقصف الاحتلال منزلاً في النصيرات وسط القطاع كما استشهد عدد من الفلسطينيين بقصف اسرائيلي على خان يونس وسط استمرار القصف المدفعي والاحزمة النارية على عدة مناطق وسط قطاع غزة ومناطق في شرق ووسط وشمال مدينة خانيونس بما فيها محيط مستشفى ناصر الطبي.