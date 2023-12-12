فيديو خاص: الاحتلال يحتجز 70 من كوادر مستشفى عدوان، هل الصيد الكبير بينهم؟

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية: القصف العشوائي مستمر على بيوت ومنازل المدنيين في خان يونس ورفح والمنطقة الوسطى التي يدعو الجيش الاسرائيلي الفلسطينيين الى النزوح اليها، تحديدا في دير البلح، فيما يستمر مسلسل النزوح وسط معاناة الفلسطينيين من برد قارص ودخول منخفضات جوبية على قطاع غزة والمنطقة.

وتابع مراسلنا: هذا فيما تستمر المقاومة في دك حصون الجيش الاسرائيلي على كافة محاور تقدمه في مختلف المحافظات في خان يونس وغزة.

واشار الى ان الجيش الاسرائيلي اقتحم في محافظة الشمال مستشفى كمال عدوان وقام باحتجاز 70 من كوادر المستشفى من طبيب وممرض بالاضافة الى مدير المستشفى وقام باقتيادهم الى جهة مجهولة، كما قام باحتجاز المدنيين والنازحين في داخل المستشفى.

واضاف مراسل قناة العالم الاخبارية: كما قام جيش الاحتلال بتنفيذ عدد من الغارات في محور شمال غزة وحي الشجاعية، فجيش الاحتلال حين يفاجأ بالمقاومة، لا يرسل الجنود لقتال المقاومين، بل يرسل الطيران الحربي حتى يقوم بنسف وتدمير عدد كبير من منازل المواطنين الفلسطينيين.

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