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إصابة جندي صهيوني بعملية طعن قرب رام الله

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصيب جندي من قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد جراء عملية طعن، وقعت عند حاجز لجيش الاحتلال قرب بلدة رنتيس قضاء رام الله.

العالم- الاحتلال

وقالت مصادر محلية إن شابا طعن أحد جنود الاحتلال، ما أسفر عن إصابة الجندي بجروح متوسطة قبل أن ينسحب بسلام.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المنفذ من دون أن تتمكن من إصابته، كما أطلقت الرصاص الحي عشوائيا خلال اقتحامها لقرية رنتيس غرب رام الله.

وتجري قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة داخل القرية بزعم وجود منفذ عملية الطعن داخل القرية.

وفي شأن منفصل، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث أطلق الشبان المفرقعات النارية تجاه قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف غرب الخليل، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

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