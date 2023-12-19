بسلسلة غارات للاحتلال.. عشرات الشهداء والجرحى بينهم صحفي

العالم - فلسطين المحتلة

وتركزت عمليات القصف الاسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث نقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، عن مصادر صحية ومحلية في رفح افادتها باستشهاد 25 مواطنا فلسطينياعلى الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات: زعرب حيث استشهد 14 مواطنا فلسطينيا، وعائلة عطية حيث استشهد 8 مواطنين فلسطينيين، وعائلة عبد العال حيث استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين. كما استشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.

وباستشهاد الصحفي عادل زعرب، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى نحو 94، حيث كانت قد استشهدت أمس الصحفية حنين القشطان، بحيث يتعمّد الاحتلال استهدافهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.

كما واستشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم أربع أشقاء من عائلة أبو غزال وخامس مجهول الهوية، في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الاقصى، بوصول أشلاء عدد من الشهداء جلهم من الأطفال.

كما استشهد وأصيب عدد غير محدود من المواطنين الفلسطينيين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس، وفي دير البلح.

وكان قد استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء أمس الإثنين، في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب مصادر صحية، منذ بدء هذه الحرب إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

الاحتلال يقتحم بلدات بيت أمر وصوريف وبني نعيم بالخليل وسط اندلاع مواجهات

وقبيل فجر اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بلدات بيت أمر وصوريف وبني نعيم شمال وشمال غرب وشرق الخليل، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال داهمت البلدات الثلاث، واقتحمت العديد من المنازل، واستولت على مركبات، واعتقلت عددا من الشبان لم تعرف هوياتهم بعد، فيما اندلعت مواجهات، خصوصا في بلدتي بني نعيم وصوريف، أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق من منتصف الليل، شابا من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صائب مرداوي، في الثلاثينات من عمره، أثناء مروره من حاجز عسكري على طريق رام الله.