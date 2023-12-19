خاص العالم.. انصار الله ترد على تشكيل تحالف دولي ضدها في البحر الاحمر

العالم - خاص العالم

واضح محمد عبد السلام في حوار خاص لقناة العالم ، انه يتم ارتكاب حماقة في فلسطين لا نظير لها بدعم امريكي وغربي وبتنفيذ الكيان الصهيوني المحتل، مشيرا الى ان موقف اليمن هو تحمل هذا العبء التاريخي لمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونابع من هذا المبدأ.

وتابع عبد السلام ان العمليات التي تمت في البحر الاحمر وبحر العرب هي عمليات تستهدف السفن الاسرائيلية او التي لها شراكة مع الصهاينة او السفن المتجهة الى موانئ كيان الاحتلال، وذلك كرد طبيعي على قواعد اشتباك فرضها الصهاينة وذلك للمساعدة في فك الحصار وانهاء العدوان عن ابناء فلسطين في قطاع غزة والضفة.

وحول تشكيل تحالف امريكي، اكد عبد السلام ان الهدف منه هو حماية الكيان الاسرائيلي وليس من اجل حماية اي ملاحة دولية والسفن تمر من البحر العربي والبحر الاحمر بكل امان واستقرار ولم تستهدف الا القوات اليمينة التي اعلنت عن استهدافها.مشيرا ان هذا التحالف اعلن عنه من تل ابيب وليس من اي مكان اخر ومنذ ان اعلن هو تحالف ضعيف لا يمتلك اي مصوغ قانوني اواخلاقي او انساني.

واكد الناطق باسم انصار الله ان الدعاية الامريكية مرفوضة غير مقبولة، وان هذا التحالف هدفه حماية الكيان الاسرائيلي لتواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لافتا الى ان هذا التحالف البحري لا تشارك فيه اي دولة تطل على البحر الاحمر وانما يتكون من دول يتصدرها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا موقفها الاساسي هو دعم لذبح وقتل الشعب الفلسطيني.

وبين ان هذا التحالف لن يغير في مجريات المعركة ولن يغير موقف اليمن الداعم لفلسطين ولن يوقف العمليات البحرية .

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وقال عبد السلام ان العمليات البحرية اثبتت فاعليتها بشكل كبير واصيب الاقتصاد الاسرائيلي بالشلل، وهذه معلومات من جهات محايدة وحتى الكيان الصهيوني و الاعلام الغربي يتحدث عن ذلك ، فضلا عن اعلان الشركات البحرية الكبرى في العالم عن توقف الملاحة المتجهة الى كيان الاحتلال.

واعتبر ان هذه العملية البحرية قامت بضغط كبير على الموقف الامريكي والاسرائيلي وهي عملية ضاغطة لانهاء الحرب والعدوان على غزة ومساندة للشعب الفلسطيني وهي في صميم المعركة الاستراتيجية التي ساندت فلسطين لانها عمليات نشطة ومستمرة منذ ان بدء العدوان الاسرائيلي على غزة ومثل حالة من الترابط وافقدت الامريكي والصهيوني التوازن وما يدلل على ذلك ما اعلنته الاطراف الدولية وان السعي الامريكي لايجاد تحالف لانقاذ الكيان الاسرائيلي وهو نتيجة لفاعلية العمليات اليمنية ضد الكيان الاسرائيلي في البحر الاحمر والبحر العربي.

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