بالفيديو..وسم " حلل يا دويري" صراخ أحد مقاتلي القسام يتصدر مواقع التواصل!

العالم-فلسطين

وتصدرت عبارة "حلل يا دويري" قائمة الأعلى تفاعلا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) على خلفية صراخ أحد مقاتلي " كتائب القسام" بها في مقطع مصور يظهر لحظات استهدافه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في إشارة إلى الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني، اللواء فايز الدويري، الذي يحلل عمليات المقاومة العسكرية منذ بدء العدوان.

وتفاعل رواد المواقع الاجتماعي على الفور مع المشهد تحت وسم "حلل يا دويري"، مشيدين بما وصفه أحدهم "بهدية" القسام إلى اللواء الأردني وقناة الجزيرة.



وكتب حساب يحمل اسم "نسيبة" عبر منصة "إكس" تعليقا على "الدعوة القسامية"، بالقول: "حلِّلْ يا دويري.. مجاهدونا فرفوشين و آخر روقان، أنعم اللّٰه علينا بخير النعم وأعظمها".



أما علي، فقد قال في معرض تعليقه على المقطع المصور "الرواق الرواق الله يزيدكم ي حبايبي.. حلل يا دويري هدية من الشباب للوائنا الغالي".



من جهتها، كتبت ديمة بنت فضل السعدي مخاطبة اللواء فايز الدويري: "يا باشا الأبطال بينادوا عليك".



بدوره، أنضم الكاتب الفلسطيني المعروف أدهم الشرقاوي إلى المتفاعلين مع صرخة مقاتل "القسام"، حيث شارك المقطع المصور عبر حسابه في منصة "إكس"، وكتب: "من كتائب القسّام إلى قناة الجزيرة.. حلِّلْ يا دويري".

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"قبضة الأحرار".. مسلسل يحاكي خطة "طوفان الأقصى" وكرّم السنوار أبطاله (شاهد)ومنذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة، برز اسم اللواء الأردني بشكل ملحوظ بسبب ظهوره المتواصل بشكل يومي عبر قناة "الجزيرة" من أجل تحليل العمليات العسكرية في قطاع غزة، والضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وكان الدويري أشاد غير مرة بقدرات مقاتلي "القسام" وصمودهم في وجه جيش الاحتلال، كما أشار في تصريح سابق إلى أن "مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام أفضل أداء من خريجي معاهد النخبة العسكرية في العالم"، ما أثار تفاعلا واسعا مع وصف اللواء الأردني عبر منصات التواصل الاجتماعي.