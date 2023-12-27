كاميرا العالم ترصد الإعتداءات الإسرائيلية ورد المقاومة في جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسلنا أن الجبهة الجنوبية بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال الاسرائيلي بدأت تأخذ منحاً خطيرا وتصاعديا من خلال العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة ضد جيش الاحتلال، والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال على طول الحافة الامامية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأشار مراسلنا إلى أن المنطقة عرضة لاستهداف بالطائرات الإنقضاضية المسيرة من قبل المقاومة الاسلامية وبصليات كبيرة فاقت الثلاثين صاروخا استهدفت مواقع خلف تلال كفر شوبا ومزارع شبعا للجهة الشرقية، حيث كان هنالك تجمعات لجيش الاحتلال ونقاط مستهدفة تمكنت المقاومة من قصفها بشكل مباشر.

ونوه مراسلنا الى تعرّض مستعمرة المطلة ومحيطها لعملية بالصواريخ الموجهة لبعض النقاط التي تحيط بهذه المستعمرة بالاضافه الى مرابض المدفعية التي قصفت بصواريخ"بركان" وموقع البحري وموقع الديرة وحدب البستان.

وبين مراسلنا أن طوال هذه الفترة منذ الصباح وحتى الان لم يتوقف القصف الاسرائيلي على طول الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة حيث كان القصف يتركز على بلدة الخيام من الجهة الجنوبية وتلال كفرشوبا راشيا الفخار وحلتا التي تقع في منطقة العرقوب، بالاضافة الى سهل الخيام وصولا الى تخوم بلدة كفر كلا، والواجهة التي تطل على مستعمرة المطلة والعديسي وحولا ورب الـ 30، كان لها ايضا نصيب من الاعتداءات الاسرائيلية التي طاول القصف عمق المنازل السكنية في هذه البلدات اضافة الى ميس الجبل في القطاع الاوسط وصولا الى القطاع الغربي، حيث أغار طيران الحربي الاسرائيلي اكثر من مرة على المناطق الواقعة بين بلدة راميا وبلدة طير حرفا.

ولفت مراسلنا إلى إطلاق المقاومة الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا عند الحدود مع جنوب لبنان، كما أطلقت دفعة من الصواريخ من منطقة القطاع الغربي جنوب لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية في الجليل الغربي.

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وكانت وتيرة الاشتباكات الحدودية بين المقاومة الاسلامية والاحتلال الإسرائيلي قد تصاعدت بعدد من الهجمات المتبادلة بين الجانبين، أمس الثلاثاء.

وأعلن حزب الله، أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال قرب ثكنة دوفيف، مؤكدا سقوط قتلى وجريح من الجانب الإسرائيلي.

كما أعلن استهداف غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا، وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع راميا، إضافة إلى استهداف موقع زبدين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين.

واضطر حوالي 60 ألف مدني إلى مغادرة منازلهم في مناطق التوتر في جنوب لبنان من جراء الاشتباكات الحدودية.

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