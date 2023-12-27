كيف فشلت امريكا في تشكيل تحالف لضرب اليمن؟

العالم - انقلاب الصورة

وكان البنتاغون قد أعلن مشاركة أكثر من 20 دولة في عملية سميت "حارس الازدهار" لكن دولاً قالت امريكا انها ستشارك في التحالف نفت، وجاء ردها سريعاً.

اسبانيا التي تقود مهمة سفينة اطلنطا في البحر الاحمر للاتحاد الاوروبي عرقلت أي مهمة اوروبية للمشاركة في العملية الاميركية. اما فرنسا فقالت انها تعدم الجهود الرامية الی تأمين حرية الملاحة لكن سفنها في المنطقة ستبقی تحت القيادة الفرنسية. بينما قالت ايطاليا انها سترسل فرقاطة عسكرية لحماية مصالحها فقط. بينما اكتفت دول اخری بإرسال ضابط واحد أو اثنين، ما يصع مزيداً من الضغوط علی واشنطن وتحالفها المعلن.

كما يبدو، عملية محكوم عليها بالفشل، اذ ليس ثمة دولة من الدول المطلة علی البحر الأحمر مشاركة فيها وهو ما يشي بحالة عزوف عربية عن دعم هذا التحرك الاميركي الهادف الی حماية "اسرائيل".

هذا وخاطب ناشط يمني الائتلاف الاميركي قائلاً:"نقول لكل اولئك الاعداء، لكل من تحالفوا مع الضعيف الامريكي، نقول لهم ان بحرنا الاحمر سيزداد احمراراً من دمائكم، وانه لمحرم عليكم، ومن أراد منكم ان يطلع علی جهنم فليأت الی بحرنا الاحمر، أوتهددوننا بالحرب أيها الاغبياء؟ أوما علمتم اننا أهل الحرب؟ انتم عندما تهددوننا بالحرب، كمن يهدد مريض بالعافية. تعالوا واحشدوا جيوشكم وشذاذ آفاقكم، فالويل لكم".