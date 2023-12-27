مراسلة العالم تخاطب قائد الثورة الاسلامية من بين أنقاض غزة

العالم - مراسلون

واستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء جمعا من السيدات بالتزامن مع ايام ذكرى ولادة بنت الرسول، السيدة فاطمة الزهراء (س).

واستقبل سماحة قائد الثورة اليوم جمعا من السيدات من مختلف اطياف الشعب الايراني في حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.

وتضمن اللقاء، بث رسالة مصورة لمراسلة قناة العالم، ارسلتها لقائد الثورة الاسلامية من بين الانقاض في غزة.

ووجت البحيصي في كلمتها التحية للشعب الإيراني وقائد الثورة الاسلامية قائلة:"أنتم الايرانيون، الأمة الوحيدة التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وبسبب هذا الدعم تعرضتم لأشد العقوبات والضغوطات.

وأكدت انه لو كان موقف كل الدول الإسلامية كموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ لكانت أرض فلسطين قد تحررت حتی الآن.

وتوقعت مراسلة العالم ان تكون من بين الشهداء عندما يتم بث هذه الرسالة، فطلبت من قائد الثورة الاسلامية قائلة:"ليس من الواضح هل سأنجو، ام أن الله سيرزقني الشهادة، ولكن أطلب منكم ألا تتركوا أهل فلسطين وغزة وشأنهم.

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