أمير عبد اللهيان: السلام والاستقرار والأمن في أرمينيا هو ما تريده إيران

العالم- ایران

وأستعرض وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني في يريفان مساء اليوم الاربعاء المشاورات التي جرت.

واعرب رئيس السلك الدبلوماسي عن ارتياحه لتواجده في يريفان، ورحب بالمبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشأن مفترق طرق السلام وقال: إيران مستعدة لاتباع نهج تعزيز المسار الترانزيتي بين الشمال والجنوب بوتيرة أسرع.

وقال ان السلام والاستقرار والأمن في أرمينيا هو ما تريده إيران.

وصرح وزير الخارجية الايراني: إن اقرار السلام الراسخ في جنوب القوقاز بدون تدخل القوى الأجنبية وعبر الضامنين الإقليميين يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: "خلال المحادثات مع نظيري الأرميني، ادركنا تمامًا أن أرمينيا جادة في تحقيق السلام المستدام وتتحرك بصدقية ". والليلة الماضية، في محادثة هاتفية مع نظيري الأذربيجاني، توصلت إلى أن تصريحاته تشير إلى ضرورة استمرار الجهود لتحقيق السلام الدائم مع أرمينيا. وقد أجريت محادثتين مع لافروف الأسبوع الماضي.

وأضاف أمير عبد اللهيان: أعتقد أن التوصل إلى سلام مستقر في الأشهر الأولى من العام الميلادي الجديد أمر ممكن التحقيق ونحن متفائلون بالنهج الإيجابي الموجود في المنطقة وبين البلدين ودون تدخلات واستفزازات أجنبية وبنوع من الضمانة الإقليمية حيث أن بامكان إيران وتركيا وروسيا الاضطلاع بدور الضامن في إحلال السلام. وبرؤية متفائلة وواقعية، نستطيع أن نأمل في تحقيق سلام مستدام في جنوب القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان.