باكستان تحظر الاحتفالات بعيد رأس السنة تضامنا مع فلسطين

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال كاكر في خطاب متلفز، يوم الخميس، إن "الشعب الباكستاني في حالة حزن... ولذلك قررت الحكومة الباكستانية، آخذا الوضع الراهن بعين الاعتبار، حظر جميع الاحتفالات المتعلقة بعيد رأس السنة".

وتابع: "أخاطب جميع الباكستانيين، أظهروا التضامن مع الفلسطينيين المظلومين والتزموا بالبساطة مع حلول فجر رأس السنة".

واعتبر القائم بأعمال رئيس الوزراء الباكستاني أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي "تخطى كل الحدود في العنف والظلم".

وأكد أن باكستان تستعد لإرسال شحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أن إسلام آباد على اتصال بمصر والأردن من أجل إيصال المساعدات وإجلاء جرحى من غزة.