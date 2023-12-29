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إصابة 4 جنود للاحتلال بعملية دهس جنوبي الخليل

إصابة 4 جنود للاحتلال بعملية دهس جنوبي الخليل
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إصابة أربعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية دهس قرب مستوطنة مقامة على أراضي بلدة دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" قال الإسعاف الإسرائيلي، إنه نقل 4 جرحى إلى مستشفى سوروكا، أحدهم (25 عامًا) حالته بين متوسطة وخطيرة.

وأشار إلى أن عملية الدهس وقعت على شارع 60 قرب مفترق "أدوريم" بمستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي دورا بالخليل.

من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة تجاه منفذ العملية، ولم يُعرف مصيره بعد.

وتأتي العملية بعد ساعات من تنفيذ الشاب أحمد عليان عملية طعن على حاجز مزموريا في شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة جنديين، أحدهما بجراح خطرة، واستشهاده.

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