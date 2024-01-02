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الفريق الشهيد قاسم سليماني يحضر بقوة في إعلام كيان الاحتلال

الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

حضر الشهيد الفريق قاسم سليماني بقوة ولسنوات طويلة في وسائل الاعلام الاسرائيلي التي ظلت تحلل تصريحاته وصوره، حتى بعد سنوات من استشهاده وقام التلفزيون الاسرائيلي بانتاج افلاما وثائقية وتلفزيونية حول تاريخه الشخصي والثوري.

العالم خاص بالعالم

وفي ظل المعارك الجارية حاليا في قطاع غزة، صرح مسؤولون امنيون صهاينة ان صمود المقاومة والقدرات القتالية التي تتمتع بها هي نتاج وثمار جهود الشهيد على مدى عقدين كاملين.

هو الحق ما شهد به الاعداء على مدار اعوام طويله كان الشهيد الفريق قاسم سليماني حاضرا في وسائل الاعلام الاسرائيلية وقد تكون صوره من اكثر الصور تداولا.

ورغم قلة تصريحاته الا ان ظهوره في اي مكان من الاماكن كان بمثابة تصريح او اكثر، ما ان يظهر سليماني حتى يبدأ الاعلام والمحللون بقراءة السطور وما بين الصدور.

في الاعلام الاسرائيلي تقارير تلفزيونية وافلام وثائقية انتجت حول الفريق الشهيد، من بينها الفيلم التلفزيوني حمل اسم "الشهيد الحي" انتجته مؤسسة البث الاسرائيلية بعد استشهاد الرجل حمل التاريخ الشخصي والعسكري والثوري لها، حتى قيادة الاحتلال الاسرائيلي يوم رحيل الرجل كان لها كلمه كان لها كلمة تشف.

اما في الصحافة المكتوبة الاسرائيلية، حتى اليوم ما زال ذكر الجنرال السليماني وبعد اعوام على الاستشهاد حاضرا في كل وقت خاصة في ظل المعارك التي يشهدها قطاع غزة.

كثير من الأمنيين الاسرائيليين يرون ان الصمود للمقاومة والقدرات القتالية هي النبات الذي زرعه الشهيد سليماني على مدار اكثر من عقدين حيث كان يتنقل من ميدان المقاومة الى ميدان يصنعونها درعا للدفاع وسيفا للهجوم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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