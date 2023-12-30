ذهول حكومة الاحتلال امام العدد المتزايد لقتلی الجيش

العالم - انقلاب الصورة

وضجت وسائل الاعلام الاسرائيلية بتقارير تنتقد سياسات الحكومة بسبب العدد الغير متوقع من القتلی بين عناصر جيش الاحتلال.

وقالت قناة 12 العبرية:"رأينا عدداً استثنائياً من القتلی في الايام الماضية، لقد كانت نهاية اسبوع دموية من حيث عدد الجنود القتلی".

وقال مراسل قناة 12 العبرية:"عندما ينظر الجنود والقادة الی الامام الی الخصم والعدو والتهديد المقبل يشعرون بأن ظهورهم غير محمية وبأنهم قد يتلقون ربما رصاصة من الخلف في ظهورهم".

ويكابد جيش الاحتلال ظروفاً قتالية وعرة، بحيث أفصح عسكريون صهاينة عن دهشتهم من حجم الشبكة العسكرية الواسعة وانهم يجدون انفاقاً واسلحة أكثر مما توقعوا ويواجهون أساليب قتال غيرمعهودة ترتكز علی نصب أفخاخ لجيش الاحتلال لدخول مناطق اعدتها حماس مسبقاً كما ناطق قتل".

وقال خبير اسرائيلي لقناة 13 العبرية:"العملية العسكرية الحالية لن توصلنا لا الی القضاء علی حماس ولا الی اعادة المخطوفين، فليكن هذا واضحاً من يعتقد انه في الوقت الزمني المتوفر للجيش الاسرائيلي سينتقل من مكان الی اخر بقتل كل مخرب بمعزل عن كل الاثمان التي لاتحتمل فإن هذا لن يتحقق ببساطة".

وقال خبير اسرائيلي اخر: للأسف الشديد يجب القول بنحو مباشر ان حماس مازالت بعيدة عن الانهيار التام وهذه هي الحقيقة".

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