مسؤول عسكري: تم إنتاج مسيرة محلية الصنع لرسم الخرائط الجوية

العالم - ايران

وأشار المسؤول الذي كان يتحدث لمراسل وكالة أنباء فارس الى ازاحة الستار عن انجازات جديدة لهذه المنظمة في معرض ايران الجغرافية، وقال: ان هذه المنظمة التابعة للقوات المسلحة استطاعت خلال فترة 3 أعوام من الجهد المستمر والعمل الدؤوب، نشر 14 كتاب في مجال الجغرافيا العسكرية في اطار مجموعة عمل.

وأضاف قائلا: لقد بذلنا جهودنا على الكتب الجغرافية العسكرية للدول الجارة، وكل كتاب من هذه المجموعة تم تدوينه في ۹ فصول كتب كل واحد منها شخص واحد، وقد تم الانتهاء من تأليف هذه الكتب بعد 3 اعوام من العمل المستمر.

وأكد أن جهاز الـ GNSS (جهاز استقبال رسم الخرائط متعدد التردد) الذي صنعته الشركات المعرفية، يعتبر من الانجازات المهمة الاخرى لهذه الشركات، وتابع قائلا: ان هذا الجهاز يعتبر من الأجهزة التي فرض الحظر عليها، حيث كانت في السابق تدخل الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام الـ 4 الماضية، الا انها باتت اليوم تنتجها الشركات المعرفية بسبب الحظر المفروض على ايران الاسلامية.

وشدد على أن ايران لها كلمتها في مجال الأنواع المتطابقة مع التقنيات المتطورة في العالم، مؤكدا أنها أنجزت عملا جبارا للغاية بالتعاون مع الشركات المعرفية والعلماء الايرانيين.

وأشار الى انتاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الكثير من المسيرات على مختلف انواع مداها والمدة الكثيرة لتحليقها، وأكد الا ان انتاج المسيرات لألتقاط الصور الجوية وانتاج الخرائط في الجو، لها خصوصياتها وحساسيتها الكثيرة.