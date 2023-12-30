شاهد.. استمرار استهداف غزة من السماء والأرض والبحر

العالم - فلسطين

محرقة العدوان الاسرائيلي في غزة تدخل يومها الخامس والثمانين في ظل استمرار غارات طائرات الاحتلال وقصفه المدفعي العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين وتجمعاتهم، موقعة مئات الشهداء والجرحى الجدد.

وفي مستجدات الأحداث، أصيب العديد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في حي الجنينة شرق رفح. وشنت طائرات الاحتلال غارةً على أرض في حي السلام شرقي رفح.

هذا وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة فلسطينية في مخيم النصيرات. كما استشهد الصحفي جبر أبو هدروس مراسل قناة "القدس اليوم" بقصف طائرات الاحتلال منزله المأهول في مخيم النصيرات الليلة الماضية.

زوارق الاحتلال هي الاخرى كانت لها حصة في إراقة دماء الغزّاويّين حيث اطلقت العنان لقذائفها لضرب شواطئ دير البلح بكثافة. ووصلت عدة إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء غارات الاحتلال المستمرة.

وفي وسط القطاع، ارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على الزوايدة وسط قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارة جديدة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كذلك شهد وسط خانيونس وجنوبها قصفاً مدفعياً صهيونياً عنيفاً ومتواصلاً فجر اليوم، وسط سماع اشتباكات شديدة.

وتجددت الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي من الدبابات الإسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

التدهور الخطير للوضع الصحي دفع منظمة الصحة العالمية الى الاعراب عن قلقها البالغ من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، إنه مع استمرار أهالي قطاع غزة بالنزوح بأعداد كبيرة نحو جنوب القطاع، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، تبقى منظمة الصحة العالمية قلقة للغاية حيال تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية.