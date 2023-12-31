بالفيديو..الاحتلال ينشر قناصته فوق أسطح البنايات والمنازل في الضفة الغربية

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تواصل قوات الاحتلال تكثيف اقتحامتها للضفة الغربية بالتزامن مع العدوان الذي يطال كل مفاصل قطاع غزة. فقد قامت باقتحام مخيم طولكرم بالضفة الغربية بقواتٌ كبيرة وآلياتِ مدرعة وجرافاتِ عسكرية وحاصرت مستشفى ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في المدينة و قد اصيب ثلاثة فلسطينيين بشظايا طائرة مسيرة اسرائيلية في المخيم احدهما جراحه خطيرة .

قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على مخيم نور شمس بطولكرم ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها.

وقد شهد مخيم نور شمس انفجارات عنيفة واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين ومواجهات دامية مع قوات الاحتلال منذ السابع من اكتوبر أدت حتى الان إلى استشهاد 24 فلسطينيا. وهذا الاقتحام هو الرابع للمخيم خلال أسبوعين، وبالتزامن كثفت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة منها بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

واندلعت المواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال وأطلق المقاومون النار تجاه القوات المقتحمة مع سماع دوي انفجارات في المخيم فيما اطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الجنود والآليات مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، واعتلت فرق القناصة أسطح مبان مطلة على المخيم، وداهمت عدة منازل ، وأخطرت بإخلاء منزل الشهيد عمار أبو حسين الذي استشهد بعد تنفيذه عملية دهس تمهيدا لهدمه قبل أن تنسحب من المنطقة .