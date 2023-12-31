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ملكة جمال سابقة لبلد عربي تزور مستوطنات اسرائيلية مدمرة!

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" ان ملكة الجمال السابقة سارة عيدان التي سحبت منها الجنسية العراقية، وقررت خوض الانتخابات الامريكية المقبلة، قامت بجولة في مستوطنات اسرائيلية بالقرب من قطاع غزة دمرت في عملية طوفان الاقصى الفلسطينية .

العالم- فلسطين المحتلة

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير الى ان سارة عيدان سحبت جنسيتها العراقية في العام 2019 بسبب تضامنها مع "إسرائيل".

وتابعت أن عيدان مرشحة الآن لتمثيل الدائرة الثلاثين للكونغرس في كاليفورنيا.

وتحدث التقرير عن جولة قامت بها سارة عيدان في الکیان الاسرائيلي، حيث زارت مستوطنة كيبوتس كفار عزة المدمرة.

وعبرت عيدان عن تضامنها مع كيان الاحتلال وهي ترتدي ملابس لتوجه من خلالها رسالة، حيث كتب على قميصها مع بنطالها الرمادي المموه، عبارة "دافع"، وكانت تتنتعل ايضا حذاء عسكريا باللون البيج، وهي ملابس كانت ترتديها خلال عملها في العراق.

ونقل التقرير عنها قولها "ما اعتقد انه اذا كنت آتية الى منطقة حرب، وحدث لي أي شيء، فانني اريد ان اموت بهذا الزي العسكري".

عيدان التي كانت مرشحة عراقية لملكة جمال الكون للعام 2017 أثارت ضجة دولية بعد أن التقت والتقطت صورة "سيلفي" مع ملكة جمال الکیان الاسرائيلي آدار غاندلسمان في مدينة لاس فيغاس.

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ملكة جمال سابقة لبلد عربي تزور مستوطنات اسرائيلية مدمرة!ملكة جمال سابقة لبلد عربي تزور مستوطنات اسرائيلية مدمرة!ملكة جمال سابقة لبلد عربي تزور مستوطنات اسرائيلية مدمرة!ملكة جمال سابقة لبلد عربي تزور مستوطنات اسرائيلية مدمرة!ملكة جمال سابقة لبلد عربي تزور مستوطنات اسرائيلية مدمرة!ملكة جمال سابقة لبلد عربي تزور مستوطنات اسرائيلية مدمرة!

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