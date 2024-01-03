صور من موقع عملية اغتيال الشهيد العاروري

العالم - لبنان

گالری

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي وستة من قادة كتائب القسام في عملية اغتيال إسرائيلية بهجوم من خلال طائرة مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الثلاثاء، بيانًا نعت فيه الشهداء الشيخ صالح العاروري وإخوانه القادة.

وقالت الحركة في بيانها، الذي وصل المركز الفلسطيني للإعلام: بكلّ معاني الفخر والاعتزاز، وبمزيدٍ من الإيمان والإصرار على مواصلة درب الشهداء، ننعى إلى شعبنا الفلسطيني في كلّ ساحات الوطن وخارجه، وأمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، القائد المجاهد، والقامة الوطنية الكبيرة: الشهيد الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قائد الحركة في الضفة الغربية.

كما نعت الحركة إخوانه القادة، القائد القسامي سمير فندي – أبو عامر، والقائد القسامي عزام الأقرع – أبو عمار.

ونعت عددًا من إخوانهم من كوادر وأبناء الحركة، وهم: الأخ الشهيد محمود زكي شاهين، الأخ الشهيد محمد بشاشة، الأخ الشهيد محمد الريس، الأخ الشهيد أحمد حمود.

وأكدت في بيانها أنّهم ارتقوا إلى ربهم شهداء، مساء الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، إثر عملية اغتيال جبانة، نفذها العدو الصهيوني، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدّداً دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان.

وتابع البيان بالقول: أبناء شعبنا المجاهد، نؤكّد أنَّ اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد الشيخ صالح العاروري، وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا.

وشددت على أنّ الاحتلال الصهيوني النازي يتحمّل مسؤولية تداعياته، ولن يُفلحح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة.