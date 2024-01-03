رئيس السلطة القضائية: سيتم معاقبة مرتكبي جريمة كرمان

العالم - ايران

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية في تصريح له اليوم انه بلا شك فأن مرتكبي هذه الجريمة المحزنة سينالون عقابهم المناسب؛ لذلك، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمسؤولة ملزمة بملاحقة كافة خيوط ومرتكبي وأسباب هذه الجريمة بالسرعة والدقة وتسليمهم إلى القضاء في البلاد حسبما افادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأضاف، كما أن السلطات القضائية المختصة، سواء في محافظة كرمان أو في المناطق الأخرى التي توجد بها آثار للإرهابيين المتورطين في هذا الحادث، ملزمة أيضًا ببذل قصارى جهدها للقبض على هؤلاء الجناة.

واعلن رئيس قسم الطوارئ في كرمان في أخر حصيلة عن استشهاد 103 شهداء وإصابة اکثر من 140 آخرين جراء وقوع التفجيرين على الطريق المؤدي إلى روضة الشهداء في مدينة كرمان.