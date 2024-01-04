شاهد.. مواجهات عنيفة تصدياً لاقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء الشاب، أُسيد جواد بني عودة، وذلك بعد إصابته برصاص الاحتلال، في بلدة طمّون قضاء طوباس، شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس، حيث أفادت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية بأنّ مقاومين أطلقوا النار تجاه القوات المُقتحمة عند مدخل المدينة.

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وخلال توسيعها اقتحام طوباس، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة طمّون جنوبي المدينة، ليتصدى لها الشبان بإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق مدخل البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في سماء بلدة طمّون، وذلك في إثر تصدي مقاومين لها، حيث تداول ناشطون ووسائل إعلام محلية مقطعاً للحظة تفجير عبوة محلية الصنع بجرافةٍ عسكرية إسرائيلية في البلدة.

وشمالي الضفة الغربية أيضاً، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام "جيش" الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم، وداهمت الاحتلال منازل في المخيم ونكّل بالأهالي، حسبما أوضحت مصادر صحافية فلسطينية، مانعاً مركبات الإسعاف من الدخول للمخيم لأكثر من 24 ساعة.

وفي نابلس،شمالي وسط الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدتي قصرة وبرقة، كما أكّدت مصادر صحافية فلسطينية أنّ قوات الاحتلال مزّقت مصحفاً بعد اقتحام أحد منازل بلدة قصرة جنوبي المدينة.

وخرجت مسيرةٌ في بلدة قبلان جنوبي نابلس، تنديداً باغتيال القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، عزّام الأقرع، والذي استشهد برفقة الشيخ، صالح العاروري، في ضاحية بيروت الجنوبية، الثلاثاء.

وشهدت بلدة سنيريا قلقيلية، غربي وسط الضفة الغربية، اقتحاماً شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الإرسال في مدينة رام الله، كما أطلق مقاومون النار تجاه القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها حي المصايف وسط المدينة، والتي اعتقلت خلاله الطبيب والأسير المُحرّر، مؤمن زيد، من منزله في الحي.

وفي مدينة البيرة، وسط الضفة، قامت قوة خاصة من "جيش" الاحتلال باقتحام حي أم الشرايط لتنفّذ مداهمات.

وجنوبي الضفة الغربية، قامت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام بلدة صوريف شمالي الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، كما اقتحمت بلدة حوسان وداهمت عدّة منازل فيها.

يُذكر أنّ إضراباً شاملاً عمّ مدن ومخيمات الضفة الغربية، أمس الأربعاء، تنديداً باغتيال كيان الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقائد الحركة في الضفة الغربية، الشيخ صالح العاروري.

يُذكر أنّ حملات الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات الإسرائيلية في مدن ومخيمات الضفة الغربية متواصلة، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، في عدوانٍ مستمر تزامناً مع مواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزّة، والذي دخل يومه الـ90 على التوالي.