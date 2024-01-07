شخصيات يمنية تقدم واجب العزاء باستشهاد العاروري + صور

العالم - اليمن

وفي اللقاء قدم رئيس الوزراء اليمني عبدالعزيز بن حبتور، واجب العزاء إلى قيادة الحركة في اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد صالح العاروري، مجددا التأكيد على تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني الذي ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وغيرها من جرائم القتل اليومية بحق الأشقاء في غزة وبقية المدن الفلسطينية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية فقدوا باستشهاد العاروري، أحد قادة المقاومة ورمزا من رموزها.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه الفردوس الأعلى ويعصم قلوب رفاقه وأهله وذويه وأبناء الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة والعالم بالصبر والسلوان.

ورافق بن حبتور نائبه لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزيرا الإدارة المحلية علي القيسي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني.

وفي السياق زار وفد من مجلس النواب اليمني برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالسلام هشول وعدد من أعضاء المجلس مكتب حركة حماس، ناقلا سلام وتعازي رئاسة البرلمان إلى قيادة حركة حماس، وقال: "إن المجلس وأعضاءه يعتبرون ارتقاء هذا القائد الكبير جريمة جبانة، وإن العدو الصهيوني يعتقد أنه بهذه الأعمال يعمل على كسر المقاومة، لكن هذه الأعمال تزيد من الإصرار والمضي في طريق المقاومة والتحرير".

وقال هشول نحن هنا اليوم نشارككم هذه المواقف ونشد على أيدي المقاومة، ونؤكد لكم أن الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية ومجلس النواب اليمني يقف إلى جانبكم، وإلى جانب المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

كما زار المكتب رئيس مجلس الشورى الأستاذ محمد العيدروس، ونائبه محمد حسن الدرة وعدد من أعضاء المجلس، وقدم رئيس مجلس الشورى ونائبه وعدد من الأعضاء واجب التهنئة والعزاء والمواساة لحركة حماس في استشهاد القائد صالح العاروري وعدد من رفاقه، ومن خلالهم لكافة الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء الذين قضوا جراء الاعتداء الصهيوني الغادر، وقرأوا فاتحة الكتاب على أرواح الشهيد ورفاقه وشهداء القوات البحرية اليمنية وشهداء الشعب الفلسطيني.

وخلال الزيارة أشاد رئيس مجلس الشورى بمآثر الشهيد العاروري ورباطة جأشه وهمته العالية التي اتسم بها خلال مقارعته ونضاله ضد العدوان الصهيوني حتى لقى الله شهيدا في سبيل عزة وكرامة الشعب الفلسطيني.

وأدان العيدروس بشدة جريمة الاغتيال الغادرة والمؤلمة للأمة التي تعرض لها الشهيد العاروري، معتبرا أنها لن تثني من عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواصلة مواجهة الاحتلال الصهيوني حتى تحقيق النصر وتطهير الأراضي الفلسطينية.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت والمبدئي لليمن تجاه القضية الفلسطينية والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في معركة التحرير المقدسة ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

من جانبه أشاد القائم بأعمال ممثل حركة (حماس) في اليمن الأستاذ معاذ أبو شمالة بالموقف اليمني المتميز والبارز في ظل الجمود العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية بالرغم مما يعانيه من حصار وضعف إمكانيات وبعد جغرافي عن فلسطين.

وأكد أن المواقف الإيمانية الصادقة للقيادة والشعب اليمني تحظى بتقدير كل أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم وهو ما شكل ضغطا على الكيان الصهيوني ودفع أمريكا للتحشيد العسكري في البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الله أصطفى الشهيد العاروري بالشهادة بعد حملة هم الجهاد منذ وقتا مبكر وتصاعد عمله الجهادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بشكل أقلق العدو الصهيوني ما جعله يلجئ إلى خيار اغتياله.

وأكد أن حركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية لا زالت ولادة بالرجال وتتعاظم وتقوى، وكلما ارتقى منها شهيدا جاء خلفه من يحمل راية الجهاد ضد الجبروت والظلم الصهيوني.